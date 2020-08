E3 2021: Jason Schreier critica un post sessista (e ipotizza la cancellazione dell’evento)

Lo scorso mese di marzo di quest’anno, poco dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria che ha messo – e sta mettendo – in ginocchio il mondo intero, l’ESA ha reso nota la notizia che l’E3 2020 era stato annullato.

L’organizzazione ha spiegato di aver preso questa decisione dopo «un’attenta consultazione con le nostre compagnie membro» e che «a seguito della crescente e soverchiante preoccupazione per il virus COVID-19, sentiamo che questo sia il miglior modo per procedere durante una situazione globale senza precedenti».

Una scelta sofferta ma giusta, che ha creato non pochi grattacapi agli addetti ai lavori, costretti a scegliere eventi in streaming del tutto inediti (come il Summer of Gaming) per presentare le novità relative ai loro giochi.

Col senno di poi, la decisione si è rivelata vincente, visto che la community sembra aver gradito questo nuovo modo di comunicare da parte dei colossi dell’industria, nonostante a molti (inclusi gli addetti ai lavori) sia mancata “l’aria” che si respira durante la fiera losangelina, oltre alla prova sul campo dei giochi in uscita.

Ora, c’è molta curiosità circa le sorti dell’edizione del prossimo anno, un’edizione che – a detta di molti – non ha molto senso di esistere.

Al coro si unisce ore il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che con un tweet pubblicato sul suo profilo personale rivela come l’E3 2021 potrebbe di fatto non tenersi in alcun modo, specie dopo un post decisamente indelicato.

E3 posting bad tweets to distract everyone from realizing that E3 2021 probably isn't happening either 🤔 — Jason Schreier (@jasonschreier) August 18, 2020

E3 pubblica tweet sbagliati per distrarre tutti dalla consapevolezza che probabilmente anche l’E3 2021 non si farà.

Quando parla di «tweet sbagliati» Schreier fa riferimento in particolare a un articolo condiviso dal profilo social ufficiale dell’E3, un pezzo decisamente strano – nonché un bel po’ sessista – che ha attirato un gran numero di critiche e polemiche – anche sotto al post stesso – da parte di giganti dell’industria come Cory Barlog e Geoff Keighley.

Great list of games women gamers are playing–any of your favorites make the cut? https://t.co/ZkmmRFa4zd — E3 (@E3) August 18, 2020

Poco sotto, le divertenti repliche a forma di GIF di Barlog e Keighley:

Ricordiamo in ogni caso che inizialmente si era parlato di un’edizione 2020 dell’E3 interamente digitale, un evento reimmaginato che avrebbe dovuto riunire i fan, i media e l’industria in uno showcase atto a celebrare l’industria globale dei videogiochi. Così non è stato, come ormai è noto ai più.

Al momento, va detto che l’edizione del prossimo anno resta confermata: l’ente Entertainment Software Association è infatti già al lavoro sui preparativi per la nuova edizione, annunciando che l’E3 2021 si terrà dal 15 al 17 giugno 2021.

Speriamo quindi non ci siano dei cambi improvvisi sulla tabella di marcia, sebbene finché l’emergenza non rientrerà del tutto (specie negli Stati Uniti, ancora sotto scacco) è davvero difficile fare delle previsioni attendibili.