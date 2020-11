È già Black Friday da Euronics, tantissimi prodotti in sconto!

Da Euronics è già Black Friday! Infatti, la nota catena consente di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontato, oltre ad usufruire di uno sconto immediato su tutto di ben 500 euro se spendete almeno 2.000 euro!

Tra i numero si articoli potete trovare, ad esempio, la smart TV SAMSUNG QE65Q70TATXZT da 65″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la Smart TV SAMSUNG QE65Q70TATXZT viene proposta a 1.499€, ma oggi potrete portarvela a casa a 899€.

Continuiamo con l’headset Sony Gold Wireless, cuffie senza fili equipaggiate con l’audio surround virtuale 7.1 nei giochi PS4 e consentono di parlare con gli amici o discuti di tattiche con i compagni di squadra con una nitidezza cristallina grazie ai microfoni nascosti multiposizione con eliminazione del rumore.

I giocatori possono inoltre creare le proprie configurazioni audio personalizzate, o usare le modalità create dagli sviluppatori specificatamente per i loro giochi, attraverso l’applicazione di accompagnamento delle cuffie con microfono per PS4. Potrete regolare inoltre le vostre impostazioni mentre giocate grazie ai controlli integrati per il volume e per la disattivazione del microfono.

Solitamente l’headset Sony Gold Wireless viene proposto a 99,99€, ma oggi potete averlo a soli 59,99€.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo anche di consultare la pagina della promozione per accedere all’intero catalogo di offerte.

La nostra selezione