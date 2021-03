Dying Light 2: Techland esce allo scoperto (e ci dice quando uscirà)

Dying Light 2 è sparito da tanti (troppi) mesi, più in particolare dall’E3 2019. Pochi giorni fa, lo sviluppatore Techland ha confermato che un update sarebbe arrivato la prossima settimana e, come promesso, pochi minuti fa è stato pubblicato un video che fa il punto della situazione circa lo sviluppo di questo travagliato survival game free roaming.

Gli sviluppatori polacchi hanno infatti rilasciato un diario degli sviluppatori della durata di poco meno di tre minuti, nel quale spiegano cosa dobbiamo aspettarci dal gioco e – soprattutto – quando uscirà.

Il filmato inizia con alcuni membri del team di sviluppo che leggono dai loro smartphone alcuni tweet di vari utenti, i quali incitano – neanche troppo educatamente – i dev a rilasciare il gioco, una volta per tutte.

Alcuni si augurano che Dying Light 2 non faccia la fine di Dead Island 2 (anch’esso sparito dai radar da tempo immemore), così come altri si augurano che il titolo non sia stato cancellato in gran segreto.

Sempre nel corso del filmato, i vari membri del Techland si sono dimostrati consapevoli del fatto che i giocatori non vedono l’ora di provare il titolo con le loro mani, sebbene ci voglia ancora tempo e lavoro per far sì che la visione degli sviluppatori prenda forma.

Il team assicura che vedremo nuovamente il gioco in tempi brevi (nonostante il periodo particolarmente complesso dovuto all’emergenza sanitaria globale non aiuti in tal senso). Il video si conclude con alcune sequenze in-game e la scritta “restate sintonizzati” seguita dall’anno: 2021.

A quanto pare, quindi, Techland ha ribadito che il gioco non subirà ritardi, sperando che ciò non si tramuti in una situazione simile a quanto visto con lo sfortunato Cyberpunk 2077.

Dying Light 2 non avrebbe infatti avuto problemi nello sviluppo, visto che l’unico “errore” sarebbe da ricercarsi nell’annuncio iniziale, avvenuto troppo presto.