Dying Light 2 per PS5 a un super prezzo su eBay! Pochi pezzi disponibili!

La storia raccontata in Dying Light 2 Stay Human si svolge 20 anni dopo gli eventi del primo gioco e vede il protagonista, Aiden Caldwell, cercare di sopravvivere ad un mondo invaso da zombie ed altre creature, scegliendo bene con chi allearsi e chi invece tenere alla larga.

La mappa principale della città è divisa in due macro zone, a loro volta suddivise in varie sottosezioni tutte da esplorare e in cui «restare umani». Esplorare le locazioni di notte sarà ovviamente diversamente pericoloso rispetto ad attraversare le lande di giorno. Piuttosto interessante la possibilità di giocare in co-op fino a quattro giocatori, dandovi l’opportunità di ospitare le vostre partite o unirvi a quelle di altri utenti.

Nella nostra recensione, in cui il gioco si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che «è un ottimo gioco, che migliora il predecessore sotto ogni aspetto: dal parkour, che è il migliore in cui ci sia mai capitati di imbatterci, al level design, mai banale e particolarmente notevole per un titolo open world. A contorno ci sono tonnellate di missioni secondarie, zone oscure da esplorare e meandri della città ricchi di loot, una colonna sonora assolutamente degna di nota e un combat system che, seppure non perfetto, restituisce un peso ed una fisicità notevoli».

Solitamente la versione PS5 di Dying Light 2 Stay Human viene proposta a 69,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 44€, con uno sconto del 37%, pari a un risparmio reale di 25,9€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato.

