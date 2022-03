Dying Light 2 lancia una nuova patch molto importante: ecco cosa cambia

Techland ha appena annunciato di aver reso disponibile la patch 1.2 per Dying Light 2, il survival horror in prima persona che ha già conquistato tantissimi videogiocatori.

Gli sviluppatori avevano già promesso in molte occasioni che il sequel di Dying Light sarebbe stato supportato molto a lungo, garantendo non solo patch migliorative ma anche tanti contenuti gratuiti.

L’ultima patch prende di mira in particolar modo un problema davvero fastidioso, che non era stato sistemato del tutto con i precedenti aggiornamenti.

La versione 1.2 di Dying Light 2 arriva curiosamente solo poche ore dopo il lancio della patch next-gen per il primo capitolo, arrivata per il momento solo su PS5.

Come riportato da GameSpot, al momento il nuovo aggiornamento è disponibile unicamente per l’edizione PC del gioco, ma stando alle dichiarazioni degli sviluppatori sarà disponibile «presto» anche su console.

Techland ha annunciato di aver sistemato una volta e per tutte i casi di «deathloop» presenti in quel momento, interrompendo così i fastidiosi loop di morte che potevano capitare durante l’avventura.

Sono stati inoltre introdotti tantissimi bugfix che potevano impedire di proseguire l’avventura o causare errori durante le safe zone, oltre ad aver aggiunto molteplici miglioramenti.

Il sequel di Dying Light ha infatti migliorato le prestazioni durante la modalità cooperativa e il boss finale, reso adesso più impegnativo dopo aver sistemato i glitch in co-op. Anche il combattimento è stato oggetto di diverse modifiche, reso più realistico e brutale.

Il comparto tecnico è stato poi ulteriormente perfezionato, ottimizzando ulteriormente il supporto a DX 12 e migliorando luci e ombre: potete consultare nel dettaglio tutte le modifiche al seguente indirizzo.

Techland ha in ogni caso ribadito che gli aggiornamenti non sono finiti qui e che sta valutando con attenzione diverse aggiunte, tra le quali c’è anche una delle feature più richieste dai fan, attualmente assente.

Ma non solo: tra i tanti aggiornamenti ci sono anche DLC disponibili gratis per tutti, con altre ondate in arrivo nei prossimi giorni.