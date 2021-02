Druckmann di Naughty Dog svela i suoi giochi-ispiratori: c’è anche Ico

Tutti i creativi sono influenzati da altre opere, quando mettono insieme le loro. Il discorso vale anche per Neil Druckmann, oggi co-presidente di Naughty Dog e che di recente aveva manifestato il suo amore per Silent Hill 2 e per Metal Gear Solid. Partecipando a un gioco sul suo profilo Twitter, l’autore di The Last of Us – Parte II ha stilato l’elenco dei cinque giochi che lo ispirano, includendo nella lista dei nomi che, ne siamo piuttosto sicuri, vi faranno emozionare.

I giochi che ispirano Druckmann, infatti, includono The Legend of Zelda: Ocarina of Time, tanto per cominciare – che da molti è considerato il miglior videogioco di tutti i tempi. Con lui, un’altra perla assoluta: parliamo di Ico, uno dei più amati lavori di Fumito Ueda, ma anche Resident Evil 4, amatissima avventura di Leon Kennedy alle prese con i Ganados. E, ancora, un sempreverde come l’eccellente Castlevania: Symphony of the Night, che chiude l’elenco insieme a nientemeno che l’originale BioShock di Ken Levine.

Parliamo, insomma, di fonti di ispirazione di grandissimo livello, dove troviamo titoli che hanno segnato intere generazioni di videogiocatori.

The Last of Us – Parte II è disponibile su PlayStation 4 dallo scorso mese di giugno. Il titolo, che i nostri lettori hanno premiato come gioco dell’anno e che la nostra redazione ha votato come gioco della scorsa generazione, vede gli utenti seguire le vicende di Joel ed Ellie cinque anni dopo il capostipite, in un mondo sempre più diviso e inospitale a causa della pandemia da Cordyceps.

A tu per tu con i suoi primi passi nella vita adulta, Ellie si ritrova così a vedere irrimediabilmente cambiare la nuova normalità a cui si era abituata presso la comunità di Jackson, dove stava perfino trovando l’amore.