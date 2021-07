Dragon Ball Xenoverse 2, nuovo personaggio in arrivo: un temibile nemico

I contenuti aggiuntivi di Dragon Ball Xenoverse 2 non sono ancora terminati: Bandai Namco ha appena confermato l’arrivo di un atteso e temibile avversario, che ha messo alle strette Goku durante il Torneo del Potere.

Stiamo naturalmente parlando di Jiren Full Power, la forma che il rivale ha assunto durante le fasi finali del torneo, pronta a sbarcare insieme ai tanti altri personaggi di Xenoverse 2.

Gli sviluppatori degli adattamenti videoludici di Dragon Ball sono sempre molto attenti alle richieste dei fan, come dimostrato dall’ultimo DLC di Kakarot, che ha introdotto un amato personaggio.

Purtroppo si è però trattato dell’ultimo contenuto aggiuntivo per l’avventura open world di Goku e compagni, che ha voluto chiudere con un protagonista rimasto nel cuore dei fan.

Jiren Full Power è il nuovo personaggio di Dragon Ball Xenoverse 2.

Come riportato da Nintendo Everything, Xenoverse 2 sta dunque per introdurre un nuovo pacchetto aggiuntivo che sarà rilasciato durante il 2021.

Il DLC si chiamerà Legendary Pack 2 ed avrà al suo interno proprio Jiren Full Power, l’avversario che è riuscito ad affrontare testa a testa Goku Ultra Istinto.

Si tratta dunque di uno dei personaggi più forti dell’intera saga di Dragon Ball e che ha richiesto un adeguato gioco di squadra da parte di Goku e dei suoi alleati per riuscire a sconfiggerlo nel torneo.

L’arrivo di Jiren su Dragon Ball Xenoverse 2 era già stato anticipato in un video diffuso lo scorso mese, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte degli sviluppatori: sarà sicuramente uno dei personaggi più difficili da sconfiggere e che renderà felici tutti i suoi fan.

Il Legendary Pack 2 includerà anche due nuovi costumi, anche se al momento non sappiamo con certezza quali saranno: dovrebbero essere svelati ufficialmente durante il corso dell’anno.

Non abbiamo nemmeno una data di rilascio precisa per Jiren Full Power, ma i fan potranno aspettarsi di iniziare a combattere con lui intorno alla fine del 2021.

Il popolare anime tratto dal manga di Akira Toriyama si è prestato ad adattamenti videoludici appartenenti a generi diversi, diventando perfino un gioco di carte grazie a un aggiornamento gratuito.

Se i fan lo desiderassero, i personaggi di Dragon Ball potrebbero arrivare perfino sul battle royale Fortnite: Epic Games ha sondato l’interesse per altri crossover.

Per tutti coloro preferissero invece gameplay diversi, alcuni appassionati stanno realizzando un interessante gioco fan-made ispirato a Devil May Cry.