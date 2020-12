Dragon Ball Demon Breaker è il gioco con Goku e Vegeta che i fan sognano

Di videogiochi dedicati a Dragon Ball ne è pieno il mercato, con prodotti più o meno meritevoli di attenzione (tra cui Dragon Ball Z: Kakarot e Dragon Ball FighterZ).

Ora, il progetto Dragon Ball Demon Breaker – creato dai fan e sviluppato dal team Saiya-Slash e dagli studi ATLAS – sembra voler portare il franchise verso un territorio davvero inesplorato.

Il gameplay è ispirato a titoli come Devil May Cry ed è incentrato sul personaggio di Trunks mentre cercherà di sconfiggere la Time Breaker Organization, un’organizzazione di cattivi vista anche nella serie Dragon Ball Xenoverse.

Ora, è uscito il nuovo trailer di Dragon Ball Demon Breaker che mostra i personaggi di Goku e Vegeta in azione.

Il nuovo trailer di Dragon Ball Demon Breaker non solo introduce Goku e Vegeta (a quanto pare solo personaggi di supporto), ma mostra anche notevoli miglioramenti rispetto alla versione apparsa sei mesi fa. Lo scenario appare molto più complesso così come i modelli dei personaggi appaiono più dettagliati.

Il trailer evidenzia anche tre diversi tipi di ki-blast, i quali si aggiungeranno al combattimento guidato dalle combo. Vediamo Goku fungere da supporto offensivo, portando il suo caratteristico Power Pole per scatenare una combo sui nemici. Il principe dei Saiyan Vegeta invece usa una combo ki-blast a lungo raggio.

Sia Goku che Vegeta sono in grado di trasformarsi in Super Saiyan durante le loro mosse assistite, in maniera simile a quanto visto in Naruto: Ultimate Ninja Storm e One Punch Man: A Hero Nobody Knows. È possibile che Goku e Vegeta diventino personaggi giocabili, ma al momento non c’è nulla di certo (considerando anche si tratta di un fan project).

Una demo giocabile di Dragon Ball Demon Breaker arriverà il 17 febbraio 2021, con un’uscita prevista entro l’estate 2021. Prima di vedere la luce, il gioco avrà bisogno delle autorizzazioni di Toei Animation e FUNimation per l’utilizzo del materiale protetto da copyright.