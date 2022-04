Dragon Age 4 non esce? Consolatevi con la stupenda statua di Morrigan

Quello di Dragon Age 4 è un destino che i fan di Bioware stanno vivendo con grande tensione, e ancora oggi è in bilico.

Una saga che ha dato tanto nella scena dei giochi di ruolo fantasy, e che da tanto è ormai ferma in un limbo insopportabile.

Dragon Age 4 non uscirà serenamente nel 2022, almeno in questo Bioware è stata chiara, nel non voler creare inutili aspettative ai giocatori.

Ci sono comunque buone notizie, perché pare che lo sviluppo sia a metà strada, stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo.

Ma, nell’attesa, Bioware non ha intenzione di lasciare i propri fan a mani vuote con niente che riguardi Dragon Age in qualche modo.

Per esempio da oggi potete ordinare una bellissima statua di Morrigan, la conturbante strega che fa parte del gruppo di avventurieri nel primo capitolo.

La statua, che vedete nella galleria di immagini qui sotto, è prodotta da Dark Horse, che spesso ci regala dei prodotti che ci fanno venire voglia di svuotare il portafogli.

Come spesso capita per le statue Dark Horse, si tratta di un prodotto con un dettaglio davvero ottimo e, in base alla caratteristiche e prezzo, un bell’oggetto da collezione.

La statua misura poco meno di 20cm di altezza, scolpita in poliresina e prodotta in soli 1000 esemplari, potrà essere vostra per 149.99 dollari.

Le spedizioni sono previste tra ottobre 2022 e gennaio 2023, possibilmente un buon modo per ingannare l’attesa per Dragon Age 4, quello di trovare un posto per questa Morrigan in casa vostra.

Una statua di simile bellezza era stata prodotta per Aloy, protagonista di Horizon Forbidden West. Un altro prodotto bellissimo che probabilmente vorrete subito.

Rimanendo in casa Bioware, invece, un fan ha scolpito una statua bellissima di Tali da Mass Effect, con un elemento estetico diverso dal solito e molto particolare.