Potrebbe già essere stata svelata una novità dell’evento di Zelda di oggi

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è sicuramente uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, sebbene a quanto pare oggi sarà il turno di qualche novità davvero interessante.

Il seguito del capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo interessante, promette un carico di sorprese niente male.

Come forse saprete, Tears of the Kingdom si mostrerà in dieci minuti di gameplay inedito durante la giornata di oggi, 28 marzo 2023.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, potrebbe essere stata svelata una delle novità che verranno annunciate tra una manciata di ore, ossia una nuova Switch OLED a tema Zelda.

Tenete pronti i vostri soldi, visto che un dipendente di GameStop ha scritto su Reddit che un nuovo modello di console Nintendo Switch OLED dedicata a Tears of the Kingdom potrebbe essere rivelata ufficialmente oggi.

Tale “SecretSantaSeven” ha infatti dichiarato che una nuova SKU di Switch è apparsa ieri sul sistema di GameStop, con un tempismo perfetto visto l’annuncio ufficiale di un nuovo trailer di gameplay di 10 minuti previsto in data odierna.

Non è la prima volta che ne sentiamo parlare: alcune foto della Switch esclusiva ci avrebbero già mostrato la sua colorazione e alcuni dettagli in particolare.

Uno di questi potrebbe aver confermato addirittura la sua veridicità, dato che è stato incluso anche nella Collector’s Edition svelata ufficialmente al Nintendo Direct.

Del resto, già diversi mesi fa un fan davvero accanito di The Legend of Zelda aveva realizzato una Nintendo Switch OLED personalizzata e basata sul sequel in arrivo tra poche settimane, quindi non è da escludere che anche la Casa di Mario ci abbia pensato. L’unica cosa da fare, quindi, è attendere le ore 16 di oggi pomeriggio e seguire sulle nostre pagine il mini evento dedicato al prossimo e attesissimo Tears of the Kingdom.