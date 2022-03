Doppio sconto su POCO M4 Pro! Meno di 230 euro su Amazon!

State cercando un nuovo smartphone moderno e dotato di tutte le ultime tecnologie ma con un prezzo contenuto? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’iniziativa imperdibile sullo smartphone POCO M4 Pro che vi consentirà di acquistarlo a un prezzo imperdibile!

Lo smartphone POCO M4 Pro è equipaggiato con il SoC MediaTek Helio G96, composto da un veloce processore octa-core da 2,05 GHz accompagnato dalla GPU Mali-G57 MC2, mentre la quantità di RAM a bordo è di 8 GB. Inoltre, nel caso quest’ultima non sia sufficiente, grazie alla tecnologia Dynamic RAM Expansion, è possibile trasferire 3GB in più dai 256 GB di ROM.

Lo smartphone POCO M4 Pro è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,43″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, per una fluidità eccezionale.

Il comparto fotocamere dello smartphone POCO M4 Pro vede la presenza di una camera principale da 64 MP, accompagnata da una camera ultra grandangolare da 8 MP e una camera macro. Lo smartphone POCO M4 Pro dispone di tante funzionalità per la registrazione di video, tra cui rallenty, time-lapse e modalità notturna.

Solitamente, lo smartphone POCO M4 Pro viene proposto a 279,99€, ma oggi potrete averlo a soli 229,90€, per un risparmio reale di oltre 50€. Questo grazie a uno sconto di 30,09€ applicato direttamente da Amazon, a cui si aggiunge un ulteriore coupon di 20€ che, tuttavia, sarà attivo solo per poche ore! Vi consigliamo, pertanto, di non perdere altro tempo e procedere all’acquisto!

