Dontnod vi regala un gioco gratis da oggi, per celebrare il Pride Month

Dontnod è sempre stata molto attenta alle tematiche sociali, e per celebrare il Pride Month ha deciso di regalare un gioco gratis a tutti i fan.

Già in Life is Strange, il cui ultimo capitolo potete trovare su Amazon, ha raccontato molte volte tematiche importanti e spesso bistrattate nei videogiochi.

E anche se Life is Strange True Colors, l’ultimo emozionante capitolo di cui vi abbiamo parlato tempo fa, è passato di mano a Deck Nine Games, lo studio francofono ha continuato a raccontare altre storie emozionanti.

Dontnod Entertainment ci ha deliziato con tanti racconti di grande valore, come Tell Me Why, che ha trattato tematiche LGBTQIA+.

Ed è proprio Tell Me Why il titolo scelto come oggetto delle celebrazioni del Pride Month, il periodo che dura tutto il mese di giugno in cui si fa sensibilizzazione sulle tematiche di genere.

L’avventura in tre capitoli è gratis, completamente, per un periodo limitato. Una iniziativa che Dontnod aveva replicato anche lo scorso anno, ed è bello vedere che anche nel 2022 farà in modo di far giocare il titolo a più persone possibili.

Per poter fare vostro il gioco, non dovete far altro che collegarvi allo store Xbox e scaricare i tre capitoli di Tell Me Why. Non sappiamo, al momento, per quanto tempo sarà gratis, quindi vi conviene scaricarlo subito.

Tell Me Why è stato realizzato con la collaborazione dello staff transgender di GLAAD, tra cui Nick Adams (direttore della rappresentazione trans) e Blair Durkee (consulente straordinaria per i videogiochi).

A differenza di altri titoli, il gioco presta quindi un’enorme occhio di riguardo alle minoranze, con un’attenzione particolare alla cosiddetta cultura Tlingit, propria delle popolazioni indigene che risiedono nelle zone dell’Alaska rurale.

Per saperne di più, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione dell’intera avventura di Dontnod.