Disponibili i nuovi (e bellissimi) set Lego dedicati ad Harry Potter!

Sullo store ufficiale LEGO sono arrivati nuovi set dedicati al maghetto più famoso di tutti i tempi: Harry Potter. Nello specifico, si tratta di quattro set dedicate a diverse lezioni che gli aspiranti maghi si trovano ad affrontare ad Hogwarts: erbologia, incantesimi, pozioni e trasfigurazione.

Il set “Lezione di erbologia a Hogwarts” è ricco di dettagli tratti dai film di Harry Potter. Alcuni, come l’armadietto, sono integrati, mentre altri sono mobili, come la zona per annaffiare, e possono essere spostatiper ampliare lo spazio di gioco. Potete combinare questo incantevole set di Harry Potter con gli altri libri della collezione, ognuno dei quali contiene una diversa classe di Hogwarts. Realizzati con colori e temi diversi, i set possono essere collegati per creare un’esperienza di gioco a Hogwarts a 360°. Il set “Lezione di incantesimi a Hogwarts“, grazie ai numerosi dettagli che ispirano infiniti giochi di ruolo, incanterà qualsiasi fan di Harry Potter! Oltre alla lavagna, alla libreria e al camino integrati, il set include anche arredi e accessori mobili che possono essere spostati per ampliare lo spazio di gioco.

Il set “Lezione di pozioni a Hogwarts” è ricco di dettagli e accessori che stimolano il gioco di ruolo creativo. Alcuni, come la libreria, sono integrati, mentre altri sono mobili, come gli arredi e la lavagna, e possono essere spostati per ampliare lo spazio di gioco. Infine, il set “Lezione di trasfigurazione a Hogwarts” è ricco di dettagli e accessori che ispirano infiniti giochi di ruolo e di fantasia. Alcuni, come l’armadietto, sono integrati, mentre altri sono mobili, come gli arredi e la lavagna, e possono essere spostati per ampliare lo spazio di gioco.

