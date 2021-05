Disney Shop: fino al 30% di sconto sulla collezione estiva

Il negozio online ufficiale Disney ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare diversi prodotti appartenenti alla collezione estiva con sconti che possono arrivare sino al 30%. Si tratta dell’occasione ideale per acquistare accessori, costumi da bagno, pantaloncini e tanto altro ancora appartenenti a famosi franchise Disney.

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare i pantaloncini da bagno bimbi Spider-Man, che attualmente potete portarvi a casa a soli 10,50€, rispetto ai 15€ usuali di listino, per un risparmio reale di 4,50€. Grazie a questi pantaloncini da bagno, i più piccoli potranno andare al mare o in piscina per salvare il mondo. Il prodotto, realizzato nella parte esterna all’84% in poliestere ed al 16% in elastan, mentre la fodera interna è costituita al 16% in poliestere, presenta un’eroica immagine del celeberrimo arrampicamuri con occhi ricamati.

Piuttosto interessante, in vista delle tanto meritate vacanze estive, il trolley Anna ed Elsa Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, proposto a soli 32,13€, rispetto ai 45,90€ usuali di listino. con un consistente sconto del 30%. Sicuramente ideale per tutte le appassionate dell’omonimo film d’animazione, il prodotto presenta un rivestimento illustrato con un’immagine di Anna ed Elsa e possiede uno strato inferiore con glitter argentati e bordo e manico con finitura olografica.

Grazie alle ruote posteriori ed il manico retrattile, con un’ulteriore maniglia per il trasporto, il trolley Anna ed Elsa Frozen 2: Il Segreto di Arendelle è facilmente trasportabile in qualsiasi occasione e la sicurezza è garantita dalla chiusura con doppia cerniera.

I prezzi proposti da Disney Shop sono piuttosto interessanti e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione