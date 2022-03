Disney+, le novità e le uscite di marzo 2022

Anche i videogiocatori amano vedere film e serie TV, a maggior ragione quando queste produzioni sono firmate da un gigante come Disney, che sappiamo avere al suo arco frecce come quelle di Marvel, ma non solo. Per questo, vi segnaliamo quali sono le novità Disney+ per il mese di marzo 2022, in modo che possiate valutare il catalogo e le sue novità e decidere così se procedere ad abbonarvi o no al servizio video on demand.

West Side Story – dal 2 marzo

Diretto dal vincitore dell’Academy Award Steven Spielberg, da una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner, West Side Story racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell’amato musical e interpretata da Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), JoshAndrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke). Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony) e, per la prima volta sullo schermo, Rachel Zegler (María). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy. GRAMMY, Tony e Peabody, è anche una degli executive producer del film.

Weekend in famiglia – dal 9 marzo

Week-End In Famiglia segue le avventure di una caotica e accattivante famiglia “super mista”. Ogni fine settimana, Fred (Eric Judor), amante del divertimento, ha in custodia le sue tre figlie molto diverse tra loro – l’idealista Clara (Liona Bordonaro): l’eccentrica Victoire (Midie Dreyfus) e l’esigente Romy (Roxane Barrazuol). Tutto questo sarebbe già abbastanza complicato se non fosse che le loro tre madri (Annelise Hesme, Jeanne Bournaud e Annabel Lopez) e il migliore amico di Fred, Stan (Hafid F. Benamar), sono sempre in mezzo, rendendo i fine settimana ancora più frenetici. Ma Fred si è innamorato di nuovo e vuole portare la sua nuova ragazza a vivere con lui. Emmanuelle (Daphné Côté Hallé) è un’emigrata canadese senza alcuna esperienza di genitorialità e con solo un dottorato incompleto in psicologia infantile. Con il sostegno di Fred e i consigli non troppo utili della sua migliore amica, Cora (Sephora Pondi), Emmanuelle dovrà mettere da parte i suoi libri e le sue teorie e trovare la sua strada, come matrigna per questi week-end in famiglia.

Red – dall’11 marzo

Il film Disney e Pixar Redvede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso! Il film è diretto dalla vincitrice dell’Academy Award Domee Shi (cortometraggio Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins.

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley – 16 marzo

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e a suo marito Pete (David Strathairn), ex mentalista, in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando le sue nuove conoscenze per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni Quaranta. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

Un’altra scatenata dozzina – dal 18 marzo

Una rivisitazione della commedia familiare di successo del 2003 sulle disavventure di una famiglia mista di 12 persone, i Bakers. Gabrielle Union e Zach Braff interpretano Zoey e Paul, due coniugi che conducono una vita domestica frenetica e allo stesso tempo gestiscono l’azienda di famiglia: Il Baker’s Breakfast, un ristorante locale che propone nient’altro che la colazione (e l’imperdibile salsa dolce e salata di Paul). Con i piani di espansione del ristorante in corso, Paul decide di trasferire la famiglia in una casa molto più grande in un sobborgo di lusso, ma il trasferimento dall’altra parte della città e il suo effetto sui bambini è più stressante di quanto Paul e Zoey avessero previsto. Con la sorte della loro amorevole e affiatata famiglia in pericolo, tocca a Paul trovare una vita che sia la dimensione perfetta per tutti i loro sogni.

Starbot: oltre la sfida – dal 18 marzo

Starbot: oltre la sfida segue quattro squadre di ragazzi provenienti da tutto il mondo mentre si preparano per la FIRST Robotics Competition del 2020. Questi team provenienti da Los Angeles, Mexico City e Chiba, Giappone lavorano per raggiungere l’obiettivo di portare i loro progetti fino ai campionati mondiali. Anche se devono affrontare delle sfide durante il percorso, come l’avere a disposizione risorse limitate all’interno della loro comunità o dover mettere tutto in pausa a causa di una pandemia mondiale, i ragazzi non mollano e imparano che c’è molto di più nella competizione oltre che nei robot.

Universi Paralleli – dal 23 marzo

Quattro amici d’infanzia, Sam, Bilal, Romane e Victor, stanno conducendo un’esistenza tranquilla in un pacifico villaggio di montagna quando un misterioso evento sconvolge i loro mondi. In una frazione di secondo, l’universo abbandona le sue regole e rimescola tutto: il presente, il futuro e i multiversi si fondono, separando i quattro adolescenti e mandandoli in mondi paralleli, in periodi temporali diversi. I ragazzi cercano di capire cosa sia successo e si sforzano di ritrovarsi e di riportare indietro il tempo, per tornare nel mondo in cui “vivevano prima”. Mentre affrontano i loro destini ci sarà l’opportunità di crescere e di vedere le cose in modo nuovo, così come faranno i loro genitori o il tenente Retz, dovendo affrontare per la prima volta un’indagine che sfida la sua mente scientifica.

Gli Occhi di Tammy Faye – dal 23 marzo

Gli Occhi di Tammy Faye racconta la straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne una leggenda per le sue ciglia, per il suo particolare modo di cantare e per il suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo, prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolirono l’impero che i due avevano così accuratamente costruito.

L’era Glaciale: Le Avventure di Buck – dal 25 marzo

Questo nuovo film d’animazione avrà per protagonista Buck, uno spericolato furetto leggermente fuori di testa, orbo da un occhio e sempre a caccia di dinosauri, caduto accidentalmente nel mondo sottostante e comparso per la prima volta ne L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri. Buck, Crash & Eddiee e alcuni nuovi amici si avventurano in una missione preistorica per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U – dal 25 marzo

Per la prima volta, Olivia porta il pubblico in un viaggio da Salt Lake City – dove ha iniziato a scrivere il suo album di debutto “SOUR”, che ha ottenuto il triplo disco di platino sotto l’etichetta discografica Geffen Records – a Los Angeles. Lungo il percorso, Olivia Rodrigo racconta i ricordi legati alla scrittura e alla creazione del suo album di debutto da record e condivide i suoi sentimenti di giovane donna che esplora un momento specifico della sua vita. Attraverso nuovi arrangiamenti live delle sue canzoni, interviste private e video mai visti prima sulla realizzazione dell’album, il pubblico seguirà Olivia in un viaggio cinematografico che esplora la storia di “SOUR”.

Moon Knight – dal 30 marzo

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto. Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Altre novità

Nuove stagioni serie TV

9-1-1: Lone Star Stagione 3 – dal 9 marzo

Better Things Stagione 3 – dal 2 marzo

Better Things Stagion 4 – dal 20 marzo

Bob’s Burgers Stagione 11 – dal 23 marzo

Nuove serie TV

Star – dal 2 marzo

Bless this Mess – dal 2 marzo

Film da oscar

Bohemian Rhapsody – dall’11 marzo

Revenant – dal 18 marzo

L’amore bugiardo: gone girl – dall’11 marzo

Birdman – dall’11 marzo

National Geographic

Bear Grylls: Celebrity Edition – dal 2 marzo

Il Cacciator di Dinosauri – Mongolia – dal 2 marzo

