Dopo Super Mario Bros, Nintendo sarebbe pronta per il film di The Legend of Zelda

La reazione positiva dei fan ai primi trailer dedicati a Super Mario Bros. Il Film potrebbe aver convinto Nintendo a spingere fortemente sull’acceleratore sugli adattamenti al cinema, sempre in collaborazione con Illumination, per provare a realizzare un film su The Legend of Zelda.

La serie di Link e Zelda è stata spesso al centro di chiacchiere e desideri dei fan su possibili adattamenti sul grande schermo, con la casa di Kyoto che potrebbe scegliere di cavalcare il successo di Breath of the Wild (lo trovate su Amazon) per un ipotetico lungometraggio.

L’indiscrezione arriva da un report di Giant Freakin Robot (via GoNintendo), secondo le cui fonti definite «affidabili» avrebbero svelato come Illumination sarebbe già al lavoro su un film animato di The Legend of Zelda.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del primo film ufficiale della serie: contrariamente a quanto accaduto a Super Mario Bros e al suo controverso adattamento live-action, nessuno aveva mai provato a realizzare un lungometraggio ufficiale delle avventure di Link e Zelda.

Le fonti citate dal report avrebbero già anticipato correttamente notizie importanti nel mondo dei franchise cinematografici, come l’addio definitivo di Henry Cavill a Superman e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool 3.

Il progetto potrebbe anche essere la prima occasione di vedere in azione la neonata Nintendo Pictures in supporto a Illumination: la casa di Kyoto aveva già anticipato che lo studio è già al lavoro su nuovi video animati.

The Legend of Zelda sarebbe sicuramente la scelta più sensata come prossimo franchise Nintendo da portare sul grande schermo: non solo si tratta di una delle serie più iconiche, ma le ricche ambientazioni, il cast di personaggi e la stessa trama offrirebbero ampi spunti per nuovi film e per far conoscere la serie a un nuovo pubblico.

Ovviamente dobbiamo ricordarvi che si tratta di voci attualmente non confermate e che non possiamo sapere con certezza se Link arriverà davvero a breve sul grande schermo: il nostro consiglio è dunque di prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Per il momento, i fan dovranno attendere con fiducia il lancio di Tears of the Kingdom, il sequel di Breath of the Wild che potrebbe perfino rivelarsi l’ultimo vero big di Nintendo su Switch.

Dal prossimo aprile potremo invece scoprire Super Mario Bros Il Film, con un personaggio misterioso mai apparso nei trailer e svelato grazie a una promozione di McDonald’s.