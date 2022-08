Diablo Immortal potrebbe aver trovato il modo per tenersi stretti i giocatori

Diablo Immortal è uno dei titoli più discussi del momento, visto che non passa settimana senza che non emerga una polemica sul gioco in questione.

La saga Blizzard di giochi di ruolo dark fantasy (di cui trovate un artbook davvero molto bello su Amazon) è infatti approdata su mobile e PC con uno spin-off che ha fatto da subito discutere la fanbase.

Vero anche che, nonostante qualche bug di troppo, Diablo Immortal ha raggiunto una cifra record in appena 8 settimane, cosa questa che dimostra che i giocatori al netto delle polemiche amano giocarci.

E se di recente un utente è stato escluso dalle partite PvP per aver speso (e giocato) troppo, Blizzard potrebbe aver trovato il modo per solidificare la community di giocatori.

Come riportato anche da GameSpot, la Stagione 3 di Diablo Immortal inizierà il 4 agosto prossimo e Blizzard sembra aver colto l’occasione per chiarire i suoi piani di rilascio dei contenuti.

Con un post sul blog, lo sviluppatore americano ha infatti reso noto che i nuovi aggiornamenti dei contenuti arriveranno ogni due settimane e saranno disponibili in due forme diverse.

L’imminente aggiornamento della Stagione 3 del gioco è infatti quello che Blizzard chiama un “mini aggiornamento” e includerà le future stagioni del pass di battaglia, gli eventi stagionali e vari update delle funzionalità.

Gli aggiornamenti maggiori, invece, porteranno nuove caratteristiche di base del gioco, espansioni della trama, eventi e molto altro ancora.

Ricevere contenuti ogni due settimane potrebbe essere quindi un buon modo per cementificare la community di Immortal, sempre sul chi va là per quanto riguarda l’abbandono del titolo.

«È importante notare che tutti i contenuti non si escludono a vicenda con un aggiornamento Mini o Major e possono talvolta essere rilasciati solo una volta raggiunto un grado di qualità degno dei nostri giocatori», ha dichiarato Blizzard.

Per quanto riguarda le novità dell’aggiornamento della Stagione 3, farà il suo debutto un nuovo pass battaglia, che include vari stemmi, elmi, gemme leggendarie e altro ancora.

Come per i battle pass precedenti, ci sarà una traccia di ricompensa gratuita, una traccia di ricompensa premium “potenziata” e una traccia di ricompensa da collezione che garantisce l’accesso immediato a bonus cosmetici aggiuntivi.

Nella nostra recensione (in corso) vi abbiamo spiegato che Immortal non è in ogni caso un gioco da buttare, sebbene l’avventura non sia certo arrivata al capolinea.