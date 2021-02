Diablo II Resurrected sarà annunciato alla BlizzCon? Ecco quello che sappiamo

Pochi giorni fa Blizzard ha rilasciato il calendario ufficiale della BlizzCon 2021, l’evento gratuito – ovviamente in streaming – che darà ampio spazio a giochi largamente attesi come Diablo 4, Overwatch 2 e World of Warcraft.

Durante la giornata di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, si terrà infatti la ricca cerimonia d’apertura dalle 23 ora italiana (che seguiremo ovviamente in diretta sulle pagine di SpazioGames) per poi offrire una due giorni all’insegna di Blizzard.

Ora, sembra proprio che tra gli annunci a sorpresa possa esserci anche quello relativo a Diablo II Resurrected, remastered dello storico capitolo della serie che con molta probabilità verrà svelato al mondo proprio nelle prossime ore.

Su Reddit, il noto insider “PracticalBrush12” (le cui indiscrezioni su Monster Hunter Rise e l’ultimo Nintendo Direct si sono rivelate corrette), il quale ha reso noto che Diablo II Resurrected esiste e offrirà ai giocatori una veste grafica “classica” e una rimasterizzata per l’occasione (si potrà passare da uno stile all’altro in tempo reale), sebbene il gioco non porterà alcun cambiamento radicale per quanto riguarda il gameplay.

Ma non solo: “PracticalBrush12” ha anche confermato che Diablo II Resurrected vedrà la luce su tutte le piattaforme attualmente in circolazione (inclusa una versione per Nintendo Switch), con tanto di supporto al cross-progression e un’uscita prevista entro la fine del 2021.

Oltre alle informazioni su Diablo II Resurrected, l’insider ha anche condiviso nuove informazioni su Diablo IV. Durante la BlizzCon verrà infatti rivelata una nuova classe, il Rogue (ossia il Ladro). Questi utilizzerà archi, balestre, spade e pugnali e sarà interamente personalizzabile (tatuaggi inclusi).

Il calendario con tutti gli orari dei vari panel della BlizzCon lo trovate a questo indirizzo. Rimanete sulle pagine di SpazioGames per seguire gli annunci più importanti, visto che vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le novità in arrivo dalla BlizzCon 2021!