Diablo 4 tra i protagonisti dell’evento PS5 di domani? Il rumor si infiamma

Da diverso tempo Blizzard non rivela buone nuove su Diablo 4, quarto capitolo ufficiale della serie di action RPG amata da una legione di videogiocatori. Ora, però qualcosa sembra muoversi nella direzione giusta.

Mike Ybarra, vice presidente esecutivo della compagnia, ha infatti pubblicato un paio di tweet piuttosto sospetti, che lascerebbero intendere che il quarto capitolo della saga di Diablo potrebbe davvero fare capolino durante l’evento Sony dedicato a PS5 e previsto per domani sera alle ore 22.

Come prima cosa, Ybarra ha ritwittato alcuni giorni fa il post ufficiale PlayStation relativo alla live del 16 settembre, accompagnato da un emoticon con due occhi sgranati.

Ma non è tutto: durante la giornata di oggi, il buon Mike ha invece twittato una key art di Diablo 4, augurando a tutti i suoi follower un buon martedì. Impossibile quindi non fare un semplice 2+2, sospettando che il gioco possa davvero essere tra le sorprese presentate su PS5 tra poco più di 24 ore dal momento in cui scriviamo.

La speranza, quindi, è che Ybarra stia davvero anticipando ai suoi fan di tenere occhi e orecchie aperte per la serata di domani, durante la quale il nuovo e attesissimo episodio della saga di Diablo potrebbe realmente fare capolino, per la gioia di tutti i fan della serie.

Ricordiamo in ogni caso che noi di SpazioGames seguiremo lo show in diretta con notizie in tempo reale e un comodo recap sui maggiori annunci della serata.

Un'immagine ufficiale di Diablo 4.

Diablo 4 non dispone al momento di una data di uscita ufficiale, sebbene sarebbe in sviluppo per console PlayStation 4, Xbox One e PC (ma non si esclude a questo punto anche un’uscita su PS5 e Xbox Series X). Il trailer di annuncio del gioco è stato rivelato per la prima volta al grande pubblico in occasione della BlizzCon 2019