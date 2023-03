Diablo 4, meglio su PS5 o Xbox Series X? Ecco il videoconfronto della beta

Con l’arrivo dell’open beta ufficiale di Diablo 4, temporaneamente disponibile soltanto in accesso anticipato, i fan hanno potuto finalmente provare l’attesissimo nuovo capitolo della celebre saga action RPG di Blizzard, in arrivo su console e PC dal prossimo giugno.

Trattandosi di una produzione particolarmente ambiziosa, molti giocatori sono curiosi di capire quali sono le eventuali differenze tra le varie versioni, prima di procedere eventualmente con l’acquisto di un prodotto pronto a impegnarli per diverse ore (potete prenotare Diablo 4 su Amazon).

Wccftech segnala dunque un nuovo interessante videoconfronto realizzato dallo youtuber ElAnalistaDeBits, che ha deciso di mettere alla prova tutte le edizioni dell’open beta del nuovo “diabolico” action RPG di casa Blizzard.

Il filmato svela l’ottimo lavoro realizzato dagli sviluppatori: per quanto riguarda infatti le edizioni next-gen, non sembra infatti esserci praticamente alcuna differenza tra PS5 e Xbox Series X, risultando incredibilmente ottimizzato su tutte le piattaforme.

Nel videoconfronto, che potrete osservare voi stessi qui di seguito, è possibile vedere messe alla prova le versioni Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 e PC: i caricamenti sono praticamente identici su ogni piattaforma a circa 5 secondi, risultando solo leggermente più rapidi su PC, ma anche gli effetti grafici sono ben definiti in ciascuna edizione.

Sia PS5 che Xbox Series X sono in grado di far girare Diablo 4 in risoluzione 4K con 60FPS, mentre naturalmente sarà necessario qualche piccolo sacrificio su Series S, che può mantenere i 60FPS arrivando alla risoluzione 1440p.

Le console della precedente generazione vedono invece come vincitrice la Xbox One X, anch’essa in grado di arrivare a 1440p ma con un sacrificio sul framerate, bloccato a 30FPS.

PS4 Pro e PS4 standard dovranno invece accontentarsi rispettivamente di 1188p e 1080p, sempre a 30FPS, ma rivelandosi superiori al modello standard di Xbox One, costretto addirittura a girare a soli 900p e 30FPS.

Tralasciando qualche inevitabile sacrificio a livello grafico sulle console meno potenti, appare evidente che Diablo 4 sia stato studiato per girare perfettamente sulle console di ultima generazione, dato che il videoconfronto non è riuscito a far emergere alcuna effettiva superiorità tra PS5 e Xbox Series X: in altre parole, giocatelo semplicemente sulla piattaforma che preferite.

A tal proposito, Blizzard ha già chiarito che il quarto capitolo non sarà disponibile gratis al day one su Xbox Game Pass, nonostante la possibile acquisizione in corso dello studio da parte di Microsoft.

La beta early access ha divertito i giocatori che volevano provarlo per la prima volta, ma allo stesso tempo ha frustrato tanti utenti a causa di numerosi malfunzionamenti. Non possiamo che augurarci che per il lancio al grande pubblico Blizzard riesca a risolvere i problemi in modo definitivo: nel frattempo, vi ricordiamo i requisiti ufficiali per l’edizione PC.