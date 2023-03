Diablo 4 sarà gratis al day-one su Xbox Game Pass? Arriva la risposta ufficiale di Blizzard

Con la possibile acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox, si sono spesso moltiplicate le domande degli utenti relative al possibile ingresso di Diablo 4 su Game Pass fin dal giorno di lancio.

Sebbene non sia mai arrivata alcuna speculazione o annuncio ufficiale relativa all’arrivo dell’ultimo capitolo di Blizzard (che potete prenotare su Amazon), i giocatori non hanno mai smesso di domandarsi se un suo lancio a sorpresa potesse essere in programma.

In vista dell’arrivo dell’open beta gratuita, che partirà già dalla prossima settimana come early access, gli sviluppatori hanno voluto chiarire una volta per tutte la situazione, mettendo la parola fine a queste indiscrezioni.

Come riportato da GameSpot, il general manager Rod Fergusson ha voluto rispondere ai fan chiarendo che Diablo 4 non è attualmente previsto su Xbox Game Pass: sicuramente non sarà dunque possibile aspettarsi un download gratuito fin dal day one.

In un breve comunicato rilasciato sul suo profilo Twitter, Rod Fergusson ha infatti sottolineato quanto sia «fantastico» vedere i fan emozionati per l’arrivo della beta gratuita, ricordando loro l’appuntamento e chiarendo definitivamente la “vicenda” Xbox Game Pass:

«Abbiamo ricevuto alcune domande riguardanti Diablo 4 su Game Pass: voglio farvi sapere che non c’è alcun piano al riguardo».

It's awesome seeing the excitement around the Diablo IV Beta, and our Wolf Pack puppy! We’ve been getting some questions about D4 on Game Pass and I want to let you know we have no plans for that. See you in Sanctuary during the Beta Early Access weekend starting on March 17! — Rod Fergusson (@RodFergusson) March 13, 2023

Difficile sapere con certezza se i piani cambierebbero subito dopo un eventuale via libera dei principali enti antitrust all’acquisizione di Activision Blizzard, ma almeno per il momento non è previsto alcun lancio gratuito al day-one.

Anche gli utenti iscritti al servizio in abbonamento dovranno dunque acquistarlo per accedere fin dal lancio, salvo eventuali improvvisi cambi di programma: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora ci fossero ulteriori novità al riguardo.

Il quarto capitolo è sicuramente uno dei videogiochi più attesi di tutto il 2023: in vista del lancio ufficiale, Diablo 4 è riuscito a fare un’apparizione perfino durante l’ultima Milan Fashion Week.

Se non vedete l’ora anche voi di mettervi alla prova con l’open beta, non possiamo che rimandarvi agli “infernali” requisiti di sistema ufficiali per la versione PC.