Diablo 4, ecco gli «infernali» requisiti di sistema ufficiali

Diablo 4, l’atteso nuovo capitolo della celebre saga action RPG Blizzard amata dai giocatori di tutto il mondo, si avvicina settimana dopo settimana.

Il successore di Diablo III (trovate la Eternal Collection su Amazon) si sta infatti preparando al debutto, dopo una gestazione non proprio senza problemi.

Dopo aver scoperto la data di uscita ufficiale, grazie un trailer cinematografico davvero d’impatto, è ora il turno di scoprire nel dettaglio le specifiche tecniche della versione PC.

Via PC Games N, gli ultimi requisiti minimi e le specifiche raccomandate di Diablo 4 rivelano le dimensioni del file da scaricare, per scoprire se la vostra configurazione di gioco per PC sarà in grado di eseguire il gioco senza troppi problemi.

Non manca molto al momento in cui Blizzard scatenerà le sue orde di demoni. Lo sviluppatore americano ha lavorato duramente per tenere bassi i requisiti minimi di Diablo 4, in modo da fare girare il gioco sul maggior numero di sistemi possibili.

Quali sono i requisiti di sistema di Diablo 4? Non temete avventurieri, poiché non sarà necessario essere in possesso della migliore CPU sul mercato, visto che processori “vecchi” come l’Intel Core i5 2500K o l’AMD FX-8100 saranno più che sufficienti.

Ecco, poco sotto, i requisiti di sistema del gioco.

MINIMI

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

Processore: Intel Core i5-2500L o AMD FX-8100

Memoria: 8 GB RAM

DirectX: Versione 12

Storage: SSD con 45 GB di spazio

Internet: Connessione a banda larga

RACCOMANDATI

Sistema Operativo: 64-bit Windows 10

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 370

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD R3-1300X

Memoria: 16 GB RAM

DirectX: Versione 12

Storage: SSD con 45 GB di spazio

Internet: Connessione a banda larga

Nel frattempo, aspettando l’uscita del gioco, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno confermato che Diablo 4 è uno dei punti migliori con cui iniziare la serie.

Ma non solo: in attesa della release di Diablo 4, il titolo di Blizzard è stato protagonista della Milan Fashion Week 2023 in un modo particolare.