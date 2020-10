Come sarà Devil May Cry 5 Special Edition su PS5 e Series X?

A settembre, in concomitanza con lo showcase PS5, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5 Special Edition per console next-gen.

Nonostante si tratti di fatto di una conversione del titolo attualmente disponibile per current-gen, sembra proprio che Capcom voglia fare le cose per bene per quanto riguarda il debutto di Dante & Co. nella nuova generazione.

Il quinto capitolo della saga di Devil May Cry girerà infatti su PS5 e Xbox Series X anche a un massimo di 60 fotogrammi al secondo con ray tracing attivo (e in 4K). Questo è quanto rivelato da un portavoce di Capcom America, il quale ha spiegato quali saranno le modalità grafiche del gioco su console next-gen.

Eccole, poco più in basso:

4K a 30 fps – ray tracing attivo

1080p a 60 fps – ray tracing attivo

4K a 60 fps – ray tracing non attivo

fino a 120 fps – ray tracing non attivo

Da quello che possiamo capire, il gioco verrà davvero spinto al massimo sulle nuove piattaforme Sony e Microsoft, non lesinando affatto né il livello di dettaglio (invero già molto alto nella sua uscita originale), né per quanto concerne la risoluzione e la fluidità generale. Insomma, detto in altre parole, Devil May Cry 5 Special Edition promette davvero di essere bellissimo da vedere.

Ma non solo: durante la giornata di oggi, Koch Media Italia ha confermato che distribuirà la versione fisica del gioco nei negozi, assieme a quella di Resident Evil Village. Poco sotto, il post ufficiale:

📣 Koch Media Italia sigla un accordo di distribuzione fisica con Capcom 📣 L'accordo prevede la distribuzione dei titoli a catalogo e delle IP in arrivo su console next-gen come Devil May Cry™ 5 Special Edition e Resident Evil™ Village.#Capcom #KochMedia #gaming pic.twitter.com/ii9K5bHOPO — Koch Media Italia (@KochMediaIT) October 21, 2020

Ricordiamo che il download di Devil May Cry 5 in versione next-gen rimane programmato per il 10 novembre su Xbox Series X|S e per il 12 novembre su PlayStation 5, mentre la versione in copia fisica della remaster non arriverà prima dell’1 dicembre (su entrambe le console).

Questa edizione offrirà tra le varie cose anche un nuovo livello di difficoltà, la modalità Turbo e Vergil come personaggio bonus.

Avete già letto in ogni caso che Capcom non sembra ancora pronta a presentare al mondo un eventuale Devil May Cry 6?