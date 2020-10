Devil May Cry 5 Special Edition, la versione fisica salta il lancio di PS5: ecco la data

Devil May Cry 5 Special Edition sarà disponibile dal lancio di PS5 e Xbox Series X in versione digitale, ma l’edizione fisica si farà attendere un altro po’.

Come rivelato da Capcom sui social, la versione in copia fisica del remaster non arriverà prima dell’1 dicembre su entrambe le console.

The physical version of #DevilMayCry 5 Special Edition launches Dec 1st!

If going digital is more your SSStyle, it'll be available for download from Nov 10th for Xbox Series X|S and Nov 12th for PS5. pic.twitter.com/jHah4y2S4c

— Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 13, 2020