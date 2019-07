Detective Pikachu è il secondo film tratto dai videogiochi più visto di sempre

Uscito nei cinema lo scorso mese di maggio di quest’anno, Pokémon: Detective Pikachu sembra destinato a lasciare il segno.

Il lungometraggio con Ryan Reynolds ha infatti ottenuto oltre 429 milioni di dollari, spingendo così Rampage verso la terza posizione complessiva per quanto riguarda i maggiori film tratti dai videogiochi.

A svettare in prima posizione troviamo ancora Warcraft, fermo a oltre 433 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero.