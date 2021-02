Destiny 2 accoglie dei ritorni dal primo Destiny con la stagione 13: il video

Gli appassionati di lungo corso di Destiny 2 saranno felici di sapere che tutto è in posizione per l’inizio della nuova stagione del titolo di casa Bungie, che si prepara ad accogliere La Stagione degli Eletti. A partire dal 9 febbraio e fino all’11 maggio prossimo, infatti, i Guardiani potranno divertirsi con diverse attività inedite, tra cui anche qualche ritorno che probabilmente ricorderanno dall’originale Destiny.

«I giocatori potranno approfittare di nuovi assalti, guadagnare nuovo equipaggiamento, combattere per l’onore nell’attività stagionale dei “Campi di battaglia” e sfruttare il Martello della Prova contro i cabal» ci anticipa un portavoce di Bungie, attraverso una nota ufficiale. «Mentre le Piramidi e Xivu Arath destabilizzano il sistema, l’imperatrice Caiatl, leader dei cabal e figlia di Calus, è in cerca di alleati. Ma quando le sue richieste vengono respinte da Zavala, le trattative hanno fine e i guardiani si ritrovano a essere la punta della lancia in un conflitto contro il suo consiglio di guerra».

Così, nella stagione 13 vi divertirete con i Campi di battaglia: questi ultimi vi permetteranno, attraverso un matchmaking a tre giocatori, di sfidare dei guerrieri prescelti di Caiatl.

Inoltre, dal primo Destiny torneranno gli assalti D.A.G.A. caduta e La Tana dei Diavoli. Quando la stagione sarà in corso e sarà più inoltrata, invece, sarà la volta dell’assalto Terreni di Prova, attraverso il quale i campioni degli umani si contenderanno le sorti dell’Ultima Città con i cabal.

Potete vedere tutto da vicino nel trailer diramato da Bungie, che vi proponiamo nel corpo di questo articolo.

Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.