Demon’s Souls per PS4 esisterebbe, “ma non aspettatevi che esca”

Di recente, un riferimento a Demon’s Souls per PS4 è stato scoperto nel codice dell’edizione (la sola) per PlayStation 5.

Il remake del primo soulslike è stato pubblicato lo scorso novembre soltanto per PS4, come una delle poche esclusive generazionali della console di Sony.

Il fatto che la casa giapponese abbia cambiato idea su diversi titoli annunciati in precedenza solo su PS5 aveva tuttavia fatto pensare agli appassionati che qualcosa del genere sarebbe successa anche in questo caso.

Secondo il ben informato Lance McDonald, però, non sarebbe il caso di farsi troppe aspettative al riguardo.

It's very likely a PS Now entry for the internal port of Demons Souls PS3 for PS4 that was created during the early stages of remake for the purpose of remote QA. Sony often do this. These builds are never intended for release.

— Lance McDonald (@manfightdragon) June 18, 2021