Demon’s Souls su PS5 si mostrerà molto presto, ecco quando

Demon’s Souls è l’ormai noto remake sviluppato da BluePoint Games e prodotto da Sony, concepito come vero e proprio rifacimento del padre di tutti i soulslike, nato nel lontano 2010 in Europa su console PlayStation 3.

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, il titolo è entrato in fase Gold dalla fine di settembre, più precisamente il 24 del mese, ragion per cui gli sviluppatori hanno ufficialmente ultimato i lavori sul gioco.

Un'immagine di Demon's Souls.

Ora, stando ad alcune informazioni circolanti in rete, sembra che molto presto Demon’s Souls verrà mostrato in forma giocabile, mettendo alla luce tutte le sue qualità (oltre alla differenze con la versione precedente).

L’insider Daniel Ahmad ha lasciato intendere via Twitter che il gioco farà capolino durante la giornata di oggi, presumibilmente nel pomeriggio (attorno alle 14).

Should be a good amount of gameplay shown later today. https://t.co/nuiFyhTB5d — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 29, 2020

Dovrebbe essere mostrata una bella quantità di gameplay oggi.

Da quello che sappiamo finora, il gioco offrirà un comparto grafico totalmente al passo coi tempi, oltre a offrire un gran numero di novità strutturali, specie per quanto riguarda il sistema di gioco. Inutile sottolineare come il titolo sia quindi uno dei prodotti della lineup di lancio più attesi tra quelli previsti all’uscita della nuova console next-gen di Sony, ossia PS5.

Ma non solo: sempre stando alle informazioni note, il nuovo Demon’s Souls si avvicinerà di fatto alla visione originale concepita dagli autori ormai diversi anni fa, includendo quindi segmenti di gioco ed elementi mai visti in precedenza, oltre a sfruttare al 100% le funzionalità del controller DualSense, consentendo al giocatore di percepire tutto ciò che accadrà a schermo.

Se volete sapere ogni cosa sul remake targato BluePoint Games previsto in uscita tra pochi giorni, date un’occhiata anche alla nostra ricca anteprima del gioco, sempre sulle pagine di SpazioGames.it.

Demon’s Souls è atteso al lancio di PlayStation 5, ovvero a partire dal 19 novembre di quest’anno in Europa, Italia inclusa.