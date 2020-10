Demon’s Souls è Gold (già da un po’) e avrà contenuti mai visti su PS3

Demon’s Souls è l’atteso remake sviluppato da BluePoint Games e prodotto da Sony, nato come rifacimento dell’originale soulslike uscito nell’ormai lontano 2010 in Europa su console PS3.

Il titolo offrirà un comparto grafico totalmente riveduto e corretto, incluse altre varie novità strutturali soprattutto per quanto riguarda il sistema di gioco. Si tratta, di fatto, di uno dei titoli di lancio più attesi tra quelli previsti all’uscita della nuova console next-gen targata Sony.

Ora, il modder Lance McDonald ha reso noto via Twitter di aver visto il gioco in largo anticipo e di essere a conoscenza che il titolo è entrato in fase Gold dalla fine di settembre, più precisamente dal 24 del mese.

Demon's Souls Remake went gold on September 24th. https://t.co/5zaRwSbdeL — Lance McDonald (@manfightdragon) October 25, 2020

Ma non solo: McDonald sarebbe rimasto davvero colpito da quanto visto in precedenza, anche per via del fatto che il remake includerà vari elementi rimossi dal titolo originale su PlayStation 3.

Sempre stando alle poche informazioni rilasciate, il titolo si avvicinerà di fatto alla visione originale concepita dagli autori ormai diversi anni fa.

Maybe once the game comes out and people see this, they'll stop referring to me as "Source: dude, trust me" in the future. — Lance McDonald (@manfightdragon) October 25, 2020

Ovviamente, McDonald non può rivelare nulla nello specifico, sperando che un nuovo trailer prima dell’uscita del titolo nei negozi possa fugare ogni dubbio, magari mostrando nuovamente il gameplay in azione.

Avete già visto anche la cover del gioco analizzata nel dettaglio? E che il remake di Demon’s Souls sfrutterà in maniera totale le funzionalità del controller DualSense, consentendo all’utente di percepire tutto ciò che accade a schermo?

Ma non è tutto: se volete sapere tutto, ma proprio tutto, sul remake targato BluePoint Games e previsto in uscita tra pochissime settimana, recuperate la nostra ricca e completa anteprima del gioco, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.it.

Demon’s Souls vedrà la luce al lancio di PlayStation 5, ossia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in Europa (Italia inclusa).