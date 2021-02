Deathloop: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Prossimo progetto dello studio di Lione di Arkane Studios, già responsabile dell’apprezzata serie Dishonored e della nuova versione di Prey, Deathloop è stato annunciato in occasione della conferenza stampa di Bethesda all’E3 2019 di Los Angeles.

Deathloop racconterà lo scontro tra Colt e Juliana, due killer intrappolati in un loop temporale dal quale si potrà uscire solo eliminando con successo tutti i bersagli senza rimanere uccisi. Gli sviluppatori hanno affermato di voler sfruttare le potenzialità del controller DualSense di Playstation 5, in modo, ad esempio, di replicare l’inceppamento dell’arma: quando questa si bloccherà nel gioco, anche i grilletti non permetteranno di affondare le dita sui rispettivi tasti.

