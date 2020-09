Death Stranding, il romanzo arriva anche in Italia: ecco quando

Death Stranding è l’ultima e suggestiva avventura di Kojima Productions diretta da maestro Hideo Kojima, papà della saga di Metal Gear Solid, in grado di immergerci in un mondo post-apocalittico in cui il concetto di viaggio guadagna un significato del tutto inedito e sorprendente.

Alcune settimane fa vi abbiamo rivelato che Death Stranding: The Official Novelization – ossia il romanzo tratto dal gioco – verrà pubblicato anche in lingua inglese a partire dai primi mesi del 2021. A quanto pare, è stato confermato che l’opera arriverà anche in Italia.

Un'immagine tratta da Death Stranding.

J-Pop ha infatti confermato sul sito ufficiale che il romanzo di Death Stranding è in arrivo anche nel nostro paese durante l’inverno 2020-2021. Ecco la descrizione ufficiale:

Il romanzo tratto dal capolavoro videoludico di Hideo Kojima, che ne approfondisce molti aspetti e personaggi! In un futuro non troppo lontano, il mondo è sconvolto da misteriose esplosioni, che danno vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding, con creature ultraterrene che infestano il paesaggio e un’incombente estinzione di massa: toccherà a Sam Porter Bridges cambiare le sorti di una terra desolata e devastata per cercare di salvare il genere umano dall’imminente annientamento. NB: Nessun fugu è stato maltrattato nel corso di questa attività.

Death Stranding: The Official Novelization è a cura di Hitori Nojima, noto anche con il nome di Kenji Yano, noto anche per essere l’autore dei romanzi di Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid Substance 1: Shadow Moses, e Metal Gear Solid: The Phantom Pain.

Nella video recensione di Death Stranding per PC – che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames – vi abbiamo spiegato che il gioco «non è una ‘rimasterizzazione’ rivolta alla nuova piattaforma come celebrazione della sua maggiore potenza di calcolo, bensì un potenziamento di quanto di buono avevamo già visto su console.»

Il titolo è anche disponibile da diversi mesi per console PlayStation 4.