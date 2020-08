Death Stranding: Kojima Productions affida modalità foto a pluripremiato fotografo (e fa bene)

Se c’è una cosa su cui Death Stranding è riuscito nell’impresa di mettere tutti d’accordo, quella è la suggestività dei suoi paesaggi. Ispirati all’Islanda, gli scenari del gioco dell’indipendente Kojima Productions offrono scorci che ben esprimono la solitudine del protagonista Sam Porter Bridges (Norman Reedus) e la forza di un mondo in cui gli umani hanno scoperto di essere tutto meno che centrali, con scenari in cui il nostro corriere è solo un minuscolo puntino che si confonde con una natura che gli svetta addosso.

Fin dal lancio dello scorso novembre, i giocatori hanno letteralmente invocato l’arrivo di una modalità foto all’interno del gioco e, con il recente debutto su PC, sono stati accontentati. Così, Kojima Productions ha deciso di scomodare il talento di Pete Rowbottom, pluripremiato fotografo che vinse, tra le altre cose, il premio di Fotografo Paesaggistico dell’Anno 2018, per farlo misurare con la modalità foto di Death Stranding e per realizzare a sua volta degli scatti che si ispirassero alla solitudine e ai silenzi del gioco.

“KOJIMA PRODUCTIONS ha creato un breve documentario che segue Pete nel suo viaggio all’esplorazione dei paesaggi del gioco e mostra come il fotografo sperimenti l’ampia gamma di funzioni della modalità foto, fornendo suggerimenti ai giocatori per migliorare le proprie foto di paesaggio in-game. Pete spiega anche in base a quali criteri abbia poi selezionato una serie di panorami reali per i suoi scatti, indicando nel dettaglio come e perché quelli scelti rispecchino al meglio le ambientazioni trovate in DEATH STRANDING” ci spiega 505 Games, publisher di Death Stranding su PC, nella nota ufficiale che accompagna un video dedicato proprio a Rowbottom.

Ve lo proponiamo di seguito, invitandovi a godervi gli scatti del professionista.

Death Stranding è disponibile su PS4 e PC. Nella nostra video recensione dell’uscita originale, abbiamo sottolineato come si tratti di un’esperienza ludica che punti tutto sul coinvolgimento senza preoccuparsi troppo di irretire il più ampio pubblico possibile. Abbiamo confermato la nostra valutazione anche per la video recensione dell’edizione PC, che si è rivelata un porting estremamente ben fatto, impreziosito anche da NVIDIA DLSS 2.0 e dal supporto ai monitor ultra widescreen.