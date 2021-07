Death Stranding include un omaggio a un film davvero unico

Death Stranding di Hideo Kojima è senza ombra di dubbio un gioco ricco di fascino, grazie anche e soprattutto al genio creativo dell’autore giapponese.

Se il primo gioco di Kojima Productions ha dimostrato che l’estro del papà di Metal Gear Solid è tutto fuorché spento, il titolo in questione fa ancora molto discutere.

Sicuramente, anche il recente annuncio della Director’s Cut prevista su PS5 ha riacceso l’interesse verso il gioco di Kojima-san.

Visto che la nuova versione di Death Stranding non dovrebbe in ogni caso tardare ad arrivare, è interessante scoprire di come alcuni giocatori abbiano scovato alcuni Easter Egg presenti nel gioco davvero niente male.

È infatti un utente Reddit ad aver segnalato un omaggio cinematografico davvero molto colto, presente all’interno del gioco di Kojima.

In Death Stranding vi sarebbe infatti una strizzatina d’occhio neanche troppo velata al film La Cosa di John Carpenter, uscito originariamente nel 1982.

Poco sotto, due immagini che lasciano ben poco spazio all’immaginazione (la prima è tratta dalla pellicola in questione mentre quella in basso dall’avventura di Sam Porter Bridges).

Gli esseri umani allineati ne La Cosa sono estremamente simili – per non dire identici- alle cinque figure che si vedono sospese nel cielo di Death Stranding, cosa questa che va oltre la semplice coincidenza.

Dopotutto, non è un segreto che Carpenter abbia ispirato Kojima anche per la creazione del suo personaggio più celebre.

Solid Snake da Metal Gear Solid è infatti basato sulla figura di Iena Plissken (chiamato Snake in lingua originale), protagonista di 1997: Fuga da New York, del 1981.

Parlando proprio della saga stealth per eccellenza, avete letto che Konami starebbe pensando a più remake della saga di Metal Gear Solid per il prossimo futuro?

E che Kojima, dal canto suo, starebbe davvero per stringere un accordo esclusivo con Xbox per un gioco a episodi?

La cosa, tuttavia, non sarebbe piaciuta ad alcuni “fan” PlayStation, i quali hanno addirittura aperto una grottesca petizione contro il buon Hideo.