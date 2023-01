Death Stranding gratis su PC è stato un bel regalo, ma ad un caro prezzo

Death Stranding si è fregiato di essere il primo “strand game”, ma i giocatori che lo hanno avuto gratis su Epic Games Store per PC non possono provare questa esperienza.

Anche per questo motivo il titolo, riproposto anche su PlayStation 5 tramite Amazon, è forse l’opera più visionaria tra quelle create dal game designer nipponico.

I giocatori sono connessi così come lo sono i protagonisti della storia, in un intreccio che non è stato forse troppo immediato da digerire perché, come ha dichiarato Hideo Kojima, quasi nessuno ha capito il gioco.

Una connessione che avviene realmente tramite i server online di gioco, che su Epic Games Store sono stati presi d’assalto dopo il grandissimo regalo dei giochi gratis di Natale.

Molti giocatori di Death Stranding su PC (compreso chi scrive) si sono ritrovati di fronte al famigerato errore 51003 da poche ore dopo la pubblicazione del gioco in via gratuita.

Un messaggio relativo all’eccessivo carico di server che, ancora oggi, è un problema non risolto da parte di Epic e del team di sviluppo.

Al momento non c’è nessuna risoluzione perché, semplicemente, troppi giocatori si sono connessi a Death Stranding per salvare le UCA a quanto pare.

La cosa che sorprende è l’assoluto silenzio da parte di 505 Games ed Epic Games Store sulla faccenda, che ancora oggi è segnale dei lavori in corso:

Hi! The team are aware of the issue. Once we know more, we will let you know! — 505 Games (@505_Games) January 2, 2023

Ad una serie di domande da parte dei fan su Twitter, infatti, 505 Games ha risposto che semplicemente il team è a conoscenza del problema e pubblicherà aggiornamenti non appena ci saranno novità.

Curioso che, nonostante le critiche portate avanti da molti sul fatto che Death Stranding sia solo “un simulatore di corriere”, alla fine in tantissimi si sono accalcati per provare il gioco tramite Epic Games Store, gratis.

Se un gioco gratis alla fine è sempre un gioco gratis, sarebbe assurdo se davvero questo enorme regalo sia stato frutto di un errore.

Per quanto riguarda il futuro, Death Stranding 2 è già in produzione ma non sarà affatto il solito sequel: ecco i dettagli.