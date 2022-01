Death Stranding Director’s Cut PC ha una data, ma c’è una brutta notizia

Death Stranding Director’s Cut, il capolavoro di Hideo Kojima, sta per arrivare anche su PC, dopo essere uscita mesi fa anche su console PlayStation).

Nato dalle basi del primo titolo sviluppato da Kojima Productions su console PS4, la versione riveduta e corretta del classico arriverà su personal computer tra qualche settimane

A inizio mese, attraverso un tweet sul profilo ufficiale della compagnia, Kojima aveva infatti confermato il rilascio della versione PC della Director’s Cut.

E mentre i fan più sfegatati potranno presto osservare il mondo di Death Stranding da una “finestra”, il team di sviluppo capeggiato da Kojima e 505 Games hanno svelato la data di uscita del gioco in versione PC, oltre a una seconda informazione forse meno gradita.

Death Stranding Director’s Cut arriverà infatti su piattaforma PC a partire dal prossimo 30 marzo 2022, con la conferma anche del prezzo dell’upgrade per chi già possiede il gioco.

Questi è infatti fissato a 9,99€, un piccolo costo aggiuntivo per chi è già in possesso del titolo originale acquistato in precedenza (via IGN US).

Tuttavia, in molti si auguravano che l’upgrade potesse essere rilasciato in forma gratuita, ma a quanto pare i loro desideri non saranno accontentati.

Death Stranding Director’s Cut su PC vanterà un un frame rate superiore, oltre al supporto per i monitor ultra-wide e il photo mode. Confermata anche la compatibilità con la tecnologia Intel Xe Super Sampling (XeSS).

Del resto, i giocatori PC avevano già dimostrato di aver apprezzato l’ultimo titolo di Kojima, premiandolo ai Steam Awards 2020 con il riconoscimento per il gameplay più innovativo.

Restando in tema, sebbene Death Stranding non esista sulla prima PlayStation, le copertine di un artista su Etsy ve lo faranno credere.