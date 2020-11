Death Stranding compie un anno, Kojima: speriamo di poterci stringere presto di nuovo

Era l’8 novembre 2019 quando nei negozi faceva il suo esordio assoluto Death Stranding, destinato almeno all’inizio soltanto ai giocatori su PlayStation 4. Il videogioco, il primo della nuova Kojima Productions, raccontava le vicende di Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus: un corriere che, in un mondo post-apocalittico, valica il confine tra i vivi e i morti che popolano quel che rimane degli Stati Uniti, nel tentativo di garantire a quelle stesse persone di cui dice non gli importi nulla i beni primari per continuare a vivere.

Nella contraddizione di un personaggio che si dice apatico e solitario che invece svolge una mansione necessariamente altruistica e di aiuto disinteressato, Death Stranding ci raccontava così di città chiuse, di un mondo nel quale fosse pericoloso avventurarsi se non strettamente necessario, di persone costrette a rimanere divise e di un protagonista addirittura affetto da aptofobia – la paura di essere toccato da altre persone. Il tutto, con un multiplayer asincrono in cui, senza vedersi, i giocatori potevano solo aiutarsi, senza la possibilità di interazione negative.

Un anno dopo, l’8 novembre 2020, tutto questo fa sicuramente riflettere – forse e probabilmente anche di più di quanto il viaggio di Sam Porter Bridges, che prova a portare su un AAA il concetto che si possa raccontare una storia senza incentrarsi sul conflitto da risolvere nel climax, ma sul viaggio in sé, abbia fatto nel 2019.

L’anniversario non è ovviamente passato in sordina per Hideo Kojima. Il game director ex Konami ha celebrato sui suoi canali social la ricorrenza, scrivendo:

To all the Sams of the world! Thanks for delivering!

It has been a year since #DeathStranding was released. Thank you so much for your support! To show my thanks, here is my high five to all of you! Hope we can meet and shake hands soon. Tomorrow is in our hands!🖐#DSHighFive pic.twitter.com/X6strOuKc5

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 8, 2020