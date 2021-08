Death Stranding, boss fight nasconde un interessante segreto

Death Stranding è stato spesso elogiato dalla community per via della sua grande attenzione ai dettagli, in grado di rendere ogni esperienza di gameplay personale e unica.

La cura per ogni singolo particolare è tale che a distanza di mesi dall’uscita originale di Death Stranding i fan continuano a scoprire dettagli interessanti nascosti nelle varie fasi del gioco: l’ultimo di questi è stato scovato nel capitolo 9 dell’avventura.

Gli utenti sono liberi di giocare a Death Stranding nella maniera che più preferiscono, il che permette spesso di scoprire novità segrete: pur non trattandosi di uno di questi casi, c’è chi è riuscito a compiere un’impresa ignorando l’approccio stealth.

Allo stesso modo, il titolo lascia liberi gli utenti anche di tentare una scalata proibita, anche se in un caso l’operazione non è andata affatto a finire bene.

Attenzione: da questo momento seguiranno spoiler riguardanti Death Stranding. Se non avete ancora completato l’ultimo lavoro di Kojima Productions, sconsigliamo di proseguire la lettura.

L’utente Reddit bleepinbigbub ha segnalato nella community dedicata all’ultima produzione di Hideo Kojima di aver scoperto un piccolo interessante dettaglio nel capitolo 9 del gioco.

L’evento in particolare è stato notato durante la boss fight contro Higgs, probabilmente uno dei momenti più iconici della narrazione di Death Stranding.

Il fan ha segnalato che se farete una scansione dopo averlo sconfitto, per poi finire nel Seam e ritornare nello stesso luogo dove si trovava Higgs, prestando particolare attenzione si potrà notare qualcosa di curioso.

L’utente segnala infatti che nella distanza è possibile osservare una figura verticale di colore rosso, che prima di fare queste operazioni era assente.

Il fan purtroppo ha ammesso di essersi dimenticato di fare uno screenshot per mostrare nel dettaglio l’evento, ma di essere rimasto sorpreso dal livello di dettaglio presente nel gioco.

Gli sviluppatori avrebbero infatti potuto semplicemente ignorare il tutto e fare in modo che non venisse mostrato nulla, dato che si tratta di operazioni comunque molto specifiche, ma invece il team ha fatto in modo di tenere conto delle conseguenze di ogni singola decisione presa, anche durante un momento intenso come questa battaglia boss.

Si tratta dunque del secondo segreto nascosto all’interno del capitolo 9, dopo che alcuni fan avevano scoperto come la battaglia possa causare un cambiamento permanente per l’orecchio di Sam.

L’ultimo capolavoro di Hideo Kojima ha al suo interno un riferimento a Ghost of Tsushima, un’altra apprezzata esclusiva PlayStation, che però è ben nascosto.

A proposito di esclusive PlayStation, un fan ha immaginato Joel e Ellie come i protagonisti di Death Stranding, ma il risultato è decisamente inquietante.