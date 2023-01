Dead Space Remake avrà un finale alternativo: spunta il trofeo dedicato

Sembra proprio che una delle novità non ancora annunciate di Dead Space Remake sarà molto più interessante del previsto: EA Motive avrebbe infatti previsto la possibilità di sbloccare un finale alternativo per il ritorno della terrificante avventura horror.

La nuova edizione di Dead Space sarà ufficialmente disponibile tra pochi giorni (che potete prenotare su Amazon) e, in vista dell’uscita, è già trapelata online la lista dei trofei da sbloccare per le edizioni PS5, che fanno trapelare questa inaspettata feature.

Come è infatti possibile scoprire nella lista ufficiale e completata riportata da TrueTrophies, esiste anche il trofeo d’argento intitolato «Reunion»: per sbloccarlo è necessario «vedere il finale alternativo a qualunque livello di difficoltà».

Le azioni dei giocatori potrebbero dunque portare a conseguenze diverse — non è chiaro se positive o negative — dall’ormai celebre fine canonica del primo capitolo, anche se naturalmente non è ancora chiaro in che modo sia possibile sbloccare tale finale e quali saranno le novità effettive.

È possibile che questo obiettivo possa essere ottenuto più facilmente grazie al New Game Plus: gli sviluppatori, pur non entrando nei dettagli, avevano infatti detto che «gioverà attraversare la USG Ishimura per una seconda volta».

Forse proprio perché, grazie a un arsenale più efficace, sarà possibile essere più efficienti e arrivare a questo nuovo finale: al momento si tratta ovviamente solo di una speculazione e non sappiamo se tale feature sarà effettivamente collegata all’ottenimento della seconda ending.

Non ci resta ormai che attendere il lancio definitivo di Dead Space Remake per scoprire più da vicino tutte le novità in arrivo nel ritorno dell’amatissimo survival horror, che potrete giocare su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 27 gennaio.

Un’esperienza che sarà ancora più terrificante del capitolo originale: perfino il direttore tecnico del remake ha ammesso di aver troppa paura per giocarci indossando le cuffie, proprio per via del realismo e delle sue atmosfere.

Una premessa che appare sicuramente promettente anche per l’eventuale film di Dead Space, che sarebbe già stato svelato da un noto regista horror, ammettendo però che non sarà lui ad occuparsene.