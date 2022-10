Dead Space Remake: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Il survival horror Dead Space, originariamente sviluppato dalla defunta Visceral Games, sarà presto oggetto di un remake ad opera di EA Motive. L’intenzione del nuovo team è quello di potenziare la visione originale, riportarla all’attenzione di tutti col favore della modernità e rendere ancora più indimenticabile il primo capitolo.

Il remake di Dead Space è stato ricostruito interamente usando il potente e versatile Frostbite Engine, che ha permesso di far fare al gioco un passo in avanti tutt’altro che trascurabile. Attraversare i corridoi della Ishimura con nebbie volumetriche nascondono volutamente i pavimenti e tutto ciò che potrebbe strisciare nei paraggi, pronto ad attaccarci, aumenta a dismisura un senso di tensione già assai elevato.

Un sistema di spawn dei nemici è stato implementato per rendere più imprevedibile ogni passaggio lungo le stesse aree, con apparizioni che dovrebbero essere casuali e che potrebbero dunque cambiare a ogni partita. Nel remake di Dead Space, l’iconica e mastodontica Ishimura è stata resa interamente interconnessa, maggiormente esplorabile e dando decisamente meno l’idea che tutto il gioco fosse costruito a compartimenti stagni. Si è parlato anche dell’introduzione di alcuni “arricchimenti narrativi” senza tuttavia specificarne l’entità o l’effettiva portata e verranno aggiunte anche delle missioni secondarie, ma anche in questo caso non è emerso nulla di troppo chiaro.

Dead Space sarà lanciato il prossimo 27 gennaio per Windows PC, Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

