Dead Space Remake, annunciata la nuova patch: risolverà un fastidioso bug su PS5

Il lancio di Dead Space Remake si è rivelato un grande successo, apprezzato da pubblico e critica per essere riuscito a riproporre lo stesso feeling di gameplay del capitolo originale, insieme alle sue atmosfere inquietanti, ma con qualche piccola novità ben pensata.

Tuttavia, gli utenti che hanno scelto di acquistare la versione PS5 (la trovate su Amazon) hanno ben presto notato un errore grafico di non poco conto: in determinate circostanza, la qualità visiva risultava infatti improvvisamente ben meno nitida, rovinando le visuali di gioco.

Tale problematica sembrerebbe essere dovuta all’attivazione della Virtual Super Resolution, la tecnologia avanzata di upscaling dell’immagine, ma curiosamente sarebbe emersa soltanto in seguito alla patch day-one: prima dell’ultimo aggiornamento, tale problema infatti non era mai stato segnalato.

Con un breve post pubblicato sul forum Reddit ufficiale di Dead Space Remake (via Push Square), Electronic Arts ha ammesso di essere consapevole di questo problema, apparentemente presente solo su PS5, e di essere già al lavoro su un nuovo aggiornamento per risolverlo.

Il community manager ha infatti svelato che il team sta già sviluppando la nuova patch, che sarà comunque disponibile su tutte le versioni e che consentirà di disattivare proprio il VSR anche su PC.

Per il momento, non è però disponibile alcuna data di lancio ufficiale per la nuova patch, ma il community manager di EA ha promesso di tenere aggiornati i fan sugli sviluppi del nuovo aggiornamento, ringraziandoli per la pazienza dimostrata.

Un problema che effettivamente molti fan hanno segnalato essere davvero fastidioso, al punto che diversi utenti hanno scelto addirittura di smettere di giocare fino a quando non sarà effettivamente disponibile un nuovo aggiornamento.

Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sul lancio della nuova patch: nel frattempo, se siete curiosi di scoprire quale sia la versione migliore del gioco, potete scoprirlo grazie a un nuovo videoconfronto.

Nella nostra recensione di Dead Space Remake vi abbiamo raccontato che «EA Motive si è dimostrata all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia».