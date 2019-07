Dead by Daylight per Nintendo Switch: aperti i pre-order

Behaviour ha annunciato che sono aperti i pre-order di Dead by Daylight per Nintendo Switch su Nintendo eShop e presso i retailer selezionati in tutto il mondo, ad esclusione del Giappone e della Cina.

Questa nuovissima edizione del classico horror multiplayer offrirà moltissimi contenuti, inclusi 9 killer, 10 sopravvissuti tra cui scegliere e 3 cosmetic pack. I giocatori possono prenotare la loro copia presso il loro retailer preferito.

Trapper cosmetic esclusivo

Il nuovo Trapper cosmetic esclusivo per Nintendo Switch non è per i deboli di cuore. Se stai cercando di distinguerti in una prova, allora questo è il modo di farlo.

Dead by Daylight per Nintendo Switch sarà disponibile presso i retailer selezionati e su Nintendo eShop il 24 settembre.

Dead by Daylight è un gioco horror multiplayer ambientato in un incubo terrificante in cui un folle killer caccia quattro amici. I giocatori potranno vestire sia i panni dell’assassino che quelli dei sopravvissuti in un mortale gioco a nascondino. Il gioco è già disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Comunicato stampa