Days Gone, «Sony Bend ha fatto di tutto per il gioco»

Days Gone, l’esclusiva PlayStation sviluppata da Sony Bend uscita nel 2019, continua a far parlare di sé, nel bene e nel male.

Il gioco, che potete acquistare a prezzo davvero molto basso su Amazon, sta ancora facendo discutere gli addetti ai lavori per alcune controversie tornate in auge queste settimane.

Il Creative Director John Garvin ha infatti dichiarato alcuni giorni fa che il “flop” è colpa delle recensioni negative dei cosiddetti «recensori ignoranti».

Poche ore dopo, è stata Sony Bend a rispondere alle parole del direttore creativo, sebbene a quanto pare la querelle è destinata a continuare.

Come riportato da Push Square, Sony Bend ha già risposto ai commenti controversi di Garvin su Days Gone e sul suo team. Ora, anche l’ex director del gioco, Jeff Ross, è intervenuto sull’argomento.

In una serie di tweet, Ross ha spiegato che lo studio ha un «team di ingegneri piccolo ma incredibilmente talentuoso che ha fatto di tutto per finire Days Gone».

Ha poi proseguito: «Un ingegnere ha codificato da solo tutti i sistemi di suono, musica, armi, combattimento corpo a corpo e localizzazione. Un altro ingegnere è stato l’unico responsabile di tutti i sistemi di animazione, della fisica, della moto e dell’orda, il che è semplicemente pazzesco. E ce n’erano molti altri con lo stesso talento».

One engineer single handedly coded all sound, music, weapon, melee combat, and localization systems.

Another engineer was SINGULARLY responsible for all animation systems, physics, the motorcycle, AND the horde–which is just insane.

And there were many more just as talented.

— Jeff Ross (@JakeRocket) December 9, 2022