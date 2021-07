Days Gone e altri giochi PS4 con sconti sino al 64% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 2 luglio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai giochi Playstation 4, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Days Gone, che attualmente potete portarvi a casa a soli 27€, rispetto ai 74,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di quasi 48€.

Realizzato da Bend Studios, Days Gone non ha saputo catturare l’attenzione dei giocatori prima della sua uscita, in quanto sembrava il “solito gioco con gli zombie”, ma, fortunatamente, il titolo è riuscito a riscattarsi proprio in occasione della sua commercializzazione. L’opera più ambiziosa ed importante di Bend Studios, infatti, nonostante non si inventi nulla di nuovo, è riuscita a creare un amalgama molto convincente ed in grado di coinvolgere per un numero di ore notevole.

Il protagonista di Days Gone è Deacon St. John, un motociclista scapestrato che viveva ai confini della legalità, un eroe tormentato che non si arrende mai e che evolverà nel corso della narrazione. Il mondo aperto di Days Gone è vivo, denso e credibile, ricco di missioni, storie e cura nei dettaglio. Si tratta di un prodotto forse ingiustamente sottovalutato, ma che merita decisamente la vostra attenzione.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su giochi Playstation 4 tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

