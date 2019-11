Days Gone: Bend Studio mostra il vinile della colonna sonora

SIE Bend Studio e Mondo hanno annunciato alcune settimane fa di voler fare uscire la colonna sonora di Days Gone su vinile.

Questa è finalmente disponibile per tutti coloro che hanno effettuato il preordine, tanto che gli stessi sviluppatori hanno pubblicato poche ore fa un tweet in cui mostrano orgogliosamente la OST in tutto splendore.

We are so excited to have received the #DaysGone vinyls from @MondoNews! Have you ordered yours yet? pic.twitter.com/Leai1zxT8b

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 25, 2019