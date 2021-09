Dark Souls, una location storica (e il Demone del Rifugio) diventano LEGO

Lo scorso 23 settembre si è tenuto un avversario davvero importante, visto che dieci anni fa esatti sbarcava sugli scaffali il primo e indimenticabile Dark Souls.

Il gioco ha infatti impresso nella pietra la saga di FromSoftware, fresca del successo del precedente Demon’s Souls, ora pronta a dare il via al genere dei soulslike.

Nonostante un gran numero di giocatori siano pressoché certi che il miglior esponente del genere sia Bloodborne, grazie anche e soprattutto a un’atmosfera davvero impagabile, il primo Dark Souls ha un posto davvero speciale nel cuore degli appassionati.

Del resto, il nostro Adriano Di Medio ha deciso di festeggiare i 10 anni dall’uscita del gioco con un articolo speciale davvero imperdibile.

Ora, sembra proprio che qualcuno abbia realizzato un piccolo (grande) sogno a occhi aperti per un gran numero di fan, realizzando una versione LEGO di alcune tra le location più amate del primo Dark Souls.

La prima è il leggendario Firelink Shrine, hub centrale del primo capitolo del franchise, che nonostante si tratti solo di una replica a mattoncini trasuda epicità da tutti i pori.

The Art of Videogames ha poi pubblicato altre immagini delle ambientazioni di Dark Souls, le quali risulteranno decisamente familiari ai più (con tanto di falò).

Ultima ma non meno importante, la replica in chiave LEGO del celebre Demone del Rifugio, noto anche come il guardiano del rifugio dei non morti e primo boss del gioco, armato di un devastante martello.

Da notare le enormi proporzioni del mostro, sapientemente messo a confronto con un normale omino LEGO:

Avete già letto anche che Dark Souls avrebbe dovuto chiamarsi con un altro nome (a tratti decisamente imbarazzante, specie per chi vive nel Regno Unito)?

Ma non solo: per festeggiare il decimo anniversario di Dark Souls, un fan ha creato una torta a dir poco perfetta per l’occasione.

Per concludere, se non l’avete letta date un’occhiata anche alla classifica dei migliori e peggiori soulslike di sempre, pubblicata poche settimane fa sulle pagine di SpazioGames.