Cyberpunk 2077 vi farà sbizzarrire: la spettacolare photo mode in azione

Se siete tra coloro che amano le Photo Mode all’interno dei videogiochi, come la sottoscritta, scopriamo oggi che Cyberpunk 2077 vi farà letteralmente leccare i baffi. L’ambizioso titolo di CD Projekt RED avrà infatti una modalità foto che vi farà sbizzarrire nel catturare i momenti migliori del titolo, permettendovi di immortalare fotogrammi di vita vissuta di Night City e di sistemarli in post-produzione direttamente in-game.

Le opzioni che vediamo nel video che presenta la modalità foto sono tantissime: si va da quelle basiche di posizionamento dell’inquadratura alla gestione del campo visivo, della lunghezza di fuoco e di possibili effetti stile bokeh. Si va poi alla posa del personaggio, che potete scegliere a piacimento tra diverse categorie – ciascuna con le sue pose e le sue espressioni facciali – e si passa per gli effetti, come esposizione, contrasto, vignettatura, aberrazione cromatica ed effetto grana.

Infine, potete anche sbizzarrirvi con degli sticker da sovrapporre all’immagine, come cornici e loghi. Non trascuriamo anche un altro dettaglio svelato dal video, che è la griglia per la regola dei terzi, che suddividendo l’immagine in nove rettangoli vi rende estremamente più semplice catturare uno scatto fotograficamente corretto, con il posizionamento di camera.

Potete vedere tutto in azione nel video di seguito.

Cyberpunk 2077 è in uscita il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Le copie console del gioco saranno compatibili da subito anche con PS5 e Xbox Series X, mentre il prossimo anno arriveranno delle versioni appositamente next-gen – alle quali potrete accedere gratuitamente, comprando il titolo sulle console attuali.

Avete già letto la nostra gigantesca anteprima dedicata al prossimo gioco di ruolo degli autori di The Witcher?