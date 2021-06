Cyberpunk 2077, giocatore scopre location tagliate

Dall’annuncio al lancio di Cyberpunk 2077 sono trascorsi circa otto anni, un periodo lungo che non è riuscito a scongiurare un lancio sventurato per un prodotto costellato da una lunga serie di problemi.

L’action RPG dall’ambientazione distopica (almeno nelle intenzioni) ha comunque garantito a CD Projekt degli incassi niente male, tenendo conto anche della rimozione da PlayStation Store avvenuta poco dopo la pubblicazione.

La stessa Sony è tornata a parlare dello scottante avvenimento, fornendo una serie di requisiti da rispettare per fare in modo che il gioco possa riconquistare la sua posizione all’interno del negozio digitale.

Di un multiplayer si è parlato più volte, e altrettante volte si è insinuato il sospetto che questo tipo di contenuto fosse stato cancellato, rimosso o quantomeno messo in pausa per occuparsi di problemi più scottanti. Adesso, però, qualcosa sembra muoversi a riguardo, anche se non si tratta solo di notizie positive.

Il fatto che molti elementi siano stati tagliati, rimossi, mostrati in forma incompleta o direttamente nascosti alla vista dei giocatori, è venuto subito alla luce, grazie al gran numero di utenti alle prese con il titolo.

La community di Reddit è sempre stata molto attiva nella segnalazione di bug, glitch e stranezze varie relative al gioco, e adesso un utente ha condiviso un nuovo video che esplora una serie di location nascoste nelle strade di Night City.

Si tratta di posti celati da porte chiuse, muri posizionati ad hoc e altri stratagemmi attuati per dissuadere il giocatore dal cercare di ficcare il naso in alcuni luoghi in “disuso”, per usare un eufemismo,

Il resoconto della proficua esplorazione di pablo397 è al centro del seguente video, che non mancherà di tenervi incollati allo schermo per tutta la sua durata (via GameRant):

Ad aprire le danze c’è il Jinguji Store, negozio di abbigliamento di fascia alta, fuori dal quale campeggia l’emblematica scritta “Scusate, siamo chiusi”. Al suo interno troverete un arredamento di prima scelta per quello che avrebbe potuto essere un posto niente male.

L’esplorazione prosegue con un patio nascosto da alcuni blocchi di cemento, inaccessibile al giocatore (ma non all’utente di Reddit) e pieno di NPC dall’atteggiamento inusuale.

Si prosegue con una serie di lussuosi attici valorizzati da una ricca vegetazione, piscine dalle notevoli dimensioni e punti di atterraggio per eventuali elicotteri.

Per finire, pablo397 ha scovato un tunnel che collega una stazione della metro a un ristorante, ma il passaggio sembra essere privo di qualsiasi utilità per il giocatore, con una scelta di design che fa riflettere sulle effettive intenzioni di CD Projekt.

Il video lascia ben sperare su ciò che sarà possibile vedere in una versione next-gen nativa di Cyberpunk 2077, ben presente nei piani degli sviluppatori, recentemente prodighi di dettagli sulle strategie del prossimo futuro.

Parlando di argomenti più “leggeri”, è stato finalmente svelato il personaggio con cui i videogiocatori hanno avuto più romance. e non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di verificare se la scelta del pubblico ha coinciso con la vostra.

Intanto, ai piani alti è avvenuto qualche cambiamento: Gabriel Amatangelo ha preso il posto di Mateusz Tomaszkiewicz alla direzione di Cyberpunk 2077 e, con ogni probabilità, avrà tutte le intenzioni di traghettare il prodotto verso un roseo futuro (su next-gen).