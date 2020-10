Cyberpunk 2077, il messaggio del rinvio interamente in italiano

Purtroppo, la giornata di oggi verrà ricordata come quella in cui Cyberpunk 2077 ha subito l’ennesimo – e si spera ultimo – rinvio sulla tabella di marcia.

Una scelta sofferta e assolutamente giustificabile, quella del team CD Projekt RED, che ha costretto il team di sviluppo (e la community di giocatori) a un altro piccolo sacrificio: il gioco è infatti ora previsto per il prossimo 10 dicembre 2020.

Ora, dopo il post ufficiale apparsa sui canali social esteri, il comunicato di CDP è ora disponibile anche in lingua italiana nella sua interezza (via Facebook), in modo che anche i meno avvezzi alla lingua inglese possano cogliere i dettagli dell’appello degli sviluppatori, mortificati per questo ennesimo posticipo.

La parte chiave del messaggio recita:

La sfida più grande per noi in questo momento è distribuire il gioco su attuale generazione, next-gen e PC contemporaneamente, il che ci richiede di preparare e testare 9 versioni diverse (Xbox One / X, compatibilità su Xbox Series S| X, PS4 / Pro, compatibilità su PS5, PC, Stadia)… mentre si lavora da casa.

Com’è chiaro e lampante, la scelta di fare uscire il gioco su quasi ogni piattaforma disponibile sul mercato, oltre ai rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, hanno costretto gli sviluppatori polacchi alla decisione di posticipare di meno di un mese la release.

Leggi anche: le Badlands di Cyberpunk 2077 in una concept art.

Cyberpunk 2077 uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020. Il gioco è atteso anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni.

Le edizioni del gioco per PS5 e Xbox Series X del titolo CD Projekt RED arriveranno invece sugli scaffali dei negozi nel corso del prossimo anno.