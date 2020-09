Cyberpunk 2077 richiederà davvero 200GB su PC? La risposta di CD Projekt

Durante la giornata di ieri, 1 settembre, l’evento Nvidia ha presentato ufficialmente al mondo le nuove RTX 3070, 3080 e 3090 con tanto di prezzo e data di uscita, incluse le impressionanti caratteristiche delle nuove schede grafiche.

Per l’occasione, Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer dedicato alla compatibilità con il Ray Tracing. La nuova tecnologia proprietaria battezzata RTX IO permette alla GPU di gestire parte dei caricamenti del titolo con la conseguente decompressione degli asset (per SSD NVMe).

In molti hanno quindi pensato che l’atteso gioco sviluppato dagli autori polacchi possa occupare su PC l’enorme totale di ben 200GB, tanto che la notizia è rimbalzata in poco tempo su diversi forum del settore (incluso Reddit).

Fortunatamente, a smentire categoricamente la cosa ci ha pensato Marcin Momot – community lead di CD Projekt Red – il quale ha confermato che non saranno assolutamente necessari una mole tale di GB per poter installare il gioco su personal computer.

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won't take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2020