Cyberpunk 2077: tanto gameplay con Johnny Silverhand e Keanu Reeves

CD Projekt RED ha condiviso tantissimo nuovo gameplay dedicato a Cyberpunk 2077 nell’ultimo Night City Wire.

In primis, è stato esibito un nuovo gameplay trailer con protagonista Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, che sarà il nostro braccio destro quando, come V, entreremo nell’universo dell’atteso shooter RPG.

L’attore di Matrix e John Wick è stato protagonista assoluto di questo appuntamento, con un dietro le quinte che lo ha visto al centro della scena.

La stella di Hollywood si è prestato con la sua proverbiale espressività fisica e con il doppiaggio del suo personaggio, un lavoro che possiamo apprezzare nella clip in basso.

Come se non bastasse, in vista del lancio del 10 dicembre, la software house polacca ha esibito un gameplay trailer ufficiale di cinque minuti.

«In questo mondo consumato da eterni conflitti, a volte solo un cane sciolto può cambiare le cose. E quello sei tu», è la descrizione del trailer, che si concentra sulla brutalità della metropoli di Night City, e non solo.

Altri particolari sono emersi dal nuovo Night City Wire, come un dietro le quinte sulla realizzazione della colonna sonora e JALI, la tecnologia lipsync che anima le battute di ogni personaggio, facendoli sembrare autentici in 11 lingue (Italiano compreso).

Una settimana particolarmente ricca di avvenimenti per Cyberpunk 2077, con il gioco che è stato mostrato per la prima volta con un lungo gameplay su console.